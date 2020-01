Wird die Qualität von Produkten mit analytischen Methoden gemessen, dann herrscht vor allem in Batch-Betrieben heute noch Handarbeit vor: Proben ziehen, ins Labor bringen, in die dortige Auftragsschlange einreihen, messen und dokumentieren - so der typische Ablauf. Bis das Ergebnis vorliegt, ist es für einen regelnden Eingriff in den Produktionsablauf meist zu spät. Kein Wunder also, dass sich vor allem die Arzneimittelfertiger den Vorwurf gefallen lassen müssen, sie würden Qualität nicht produzieren, sondern erst später in die Produkte "hineinprüfen" - und das, obwohl seit rund zwei Jahrzehnten auch eine parametrische Freigabe möglich wäre.

Warum das so ist, wurde im Januar 2020 bei einer Pressekonferenz des auf Flüssigkeitsanalyse spezialisierten Anbieters Endress+Hauser Liquid Analysis deutlich: Die Gründe sind vielschichtig und häufig allzu menschlich. "Auf den Betreibern lastet ein enormer Druck. In der Pharmaindustrie werden Projekte immer weiter beschleunigt - und weil oft schlichtweg keine Zeit bleibt, um neue Technologien zu evaluieren, werden traditionelle Konzepte kopiert", erläutert Philipp Garbers, Branchenmanager Life Sciences bei Endress+Hauser Messtechnik ein Problem: "Was man früher in drei oder vier Jahren schaffen wollte, muss in den heutigen Projekten in zwölf Monaten erreicht werden."

In Unternehmen der Life Science-Industrie kommt dazu auch noch die Besonderheit, dass validierte Prozesse generell nicht dazu geeignet sind, ständig neue Technologien einzusetzen. Hier verhindert zudem auch die detaillierte Beschreibung technischer Abläufe in den Vorschriften (Pharmakopöen) den Fortschritt, weiß Dr. Monika Heisterkamp, Director Marketing, bei Endress+Hauser Liquid Analysis. "Dort ist haarklein beschrieben, wie man die Elektronik und die Sensorik einer Leitfähigkeitsmessung zu überprüfen hat. Doch das berücksichtigte ...

