Vorstandschefin Martina Merz wird Thyssenkrupp nur ein Jahr führen. Unter enormem Zeitdruck entscheidet sie über Überleben oder Untergang. Kann sie das?

Jeden Morgen um sechs Uhr nimmt sich Martina Merz eine Viertelstunde Zeit für Sport. Danach schaut sie ihre E-Mails durch. Das ist seit dem 1. Oktober 2019 immer noch so. Ansonsten aber hat sich das Leben der Managerin seit diesem Tag fundamental verändert. Um zum ersten Termin des Tages zu gelangen, orderte sie früher meist ein Taxi über ihr Smartphone. Nun steigt sie in einen Firmenwagen, der vor der Tür ihres Hotels im Essener Stadtteil Rüttenscheid wartet. Merz behagt der Aufwand nicht. Aber in ihrem Job ist er Pflicht.

Der Fahrer diene der Sicherheit der Vorstandsvorsitzenden von Thyssenkrupp, hat ihr die konzerneigene Sicherheitsabteilung erklärt. Merz habe sich der Ansage widerwillig gefügt, heißt es in Essen, und nutze immer noch jede Gelegenheit, um selbstständig von Termin zu Termin zu gelangen. Sie agiere flexibel, schnell und pragmatisch - so, wie es ihr selbst gerade am besten passt.

Und so, wie es nicht zu Thyssenkrupp passt. Dass mit Merz erstmals eine Frau an der Spitze des Traditionsunternehmens steht, kommt dort einer Revolution gleich. Dass sie uneitel, nüchtern und zupackend auftritt sowie Missstände offen anspricht, irritiert viele an strenge Hierarchien und beschönigende Botschaften gewöhnte Beschäftigte zutiefst. Die kulturellen Reibungen sind auf beiden Seiten erheblich. Merz hadere damit, wie traditionell die Dinge bei Thyssenkrupp geregelt seien, berichten mit ihr befreundete Manager.

Als Antwort darauf fordert sie eigentlich Selbstverständliches. "Wir müssen alle schneller werden", ließ die Chefin ihre Mitstreiter vor einigen Wochen wissen. Vor allem ihr selbst bleibt nicht viel Zeit, um Entscheidendes zu bewirken. Ihre Amtszeit, das hat sie von Beginn an klargemacht, wird exakt ein Jahr dauern. In ihrem Umfeld gilt diese Beschränkung nicht unbedingt als Nachteil. "Sie muss keine Rücksichten nehmen", sagt ein Vertrauter.

Sie hat aber auch wenig Zeit, um sich in Details einzuarbeiten. Vertraut ist sie mit diesen nicht. Acht Monate hatte die heute 57-jährige Ingenieurin als Aufsichtratschefin über den Konzern gewacht, bevor sie auf den Chefposten wechselte. Wie ihre Vorgänger ist sie dort nun mit einem dichten Netz interner Seilschaften, einer starken Gewerkschaft und undurchsichtigen Großaktionären konfrontiert. Die Folge: Nach Ablauf eines knappen Drittels ihrer Amtszeit ist Merz noch kein Befreiungsschlag gelungen. Er ist auch nicht in Sicht.

Dabei ist die Lage ernst für das Unternehmen. Es schreibt Verluste, zahlt für das vergangene Geschäftsjahr keine Dividende und flog im vergangenen Jahr nach mehr als 30 Jahren Zugehörigkeit aus dem deutschen Leitindex Dax. Seit sich der Konzern mit dem Bau von zwei Stahlwerken in Amerika überhoben hat, lasten existenzbedrohende Schulden und Pensionsverpflichtungen auf Thyssenkrupp und den rund 160 000 Beschäftigten. Nach der Absage der lange geplanten Fusion der Stahlsparte mit dem indischen Konkurrenten Tata Steel und mehreren Wechseln an der Konzernspitze ist die Unruhe groß - zumal in den kommenden Jahren insgesamt auch noch 6000 Jobs wegfallen sollen.

Merz muss nun Entscheidungen treffen, die endlich Klarheit bringen. Leicht fällt ihr das nicht. Eigentlich sollte bis zur Hauptversammlung Ende kommender Woche feststehen, ob die lukrative Aufzugssparte ganz oder teilweise verkauft wird - oder ob sie an die Börse kommt. Da die Gemengelage kompliziert ist und viele Beteiligte unterschiedliche Interessen verfolgen, verzögert sich der Zeitplan um einige Wochen. Klare Antworten stehen auch für die Zukunft des Stahlgeschäfts, der Werften, der Automobiltechnik und des Baus von Industrieanlagen aus. Alle Sparten gelten als stark sanierungsbedürftig.

Zwei Jahrzehnte hat Merz in Führungspositionen beim Technologiekonzern Bosch und anderen Autozulieferern gearbeitet, bevor sie sich als Unternehmensberaterin selbstständig machte und mehrere Mandate in Aufsichtsräten übernahm. Niemals sei sie vor schwierigen Aufgaben davongelaufen, sagt einer, der sie gut kennt. Bisher sei aber auch noch keine Aufgabe so schwierig gewesen wie die aktuelle.

Dabei ist die Zahl ihrer Unterstützer beachtlich. Merz wolle wirklich etwas verändern, heißt es bei der IG Metall, sie sei "extrem smart" und "uneitel und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...