Davos (awp/sda/reu) - Eine europäische Bankenunion ist nach Ansicht von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing frühestens in zwei bis drei Jahren möglich. "Selbst unter einer deutschen EU-Ratspräsidentschaft werden wir in kommenden zwölf Monaten nicht so weit sein", sagte der 49-Jährige beim am Donnerstag beim Weltwirtschaftsforum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...