Der Euro wird vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank etwas tiefer gehandelt. Analysten erwarten keine großen Kursbewegungen im Tagesverlauf.

Der Kurs des Euro hat sich diesen Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter in der engen Handelsspanne der vergangenen Tage gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1084 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1088 Dollar festgesetzt.

Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...