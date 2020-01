Exakt eine Woche ist es her, dass der Kochboxen-Versender HelloFresh seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt hat. Quelle: HelloFresh, wikifolio.com Mit einem Umsatzplus von 36 Prozent wurde dabei die eigene Prognose (31 bis 33 Prozent Wachstum) deutlich übertroffen. Auch die Gewinnmarge fiel wesentlich höher als geplant aus. Das alles blieb nicht ohne Folgen für den Aktienkurs. Obwohl die hohen anfänglichen Kursgewinne noch am selben Tag abverkauft wurden, hat es unter dem Strich bis heute zu einem Plus von über 10 Prozent gereicht. Unterstützung kommt vor allem von Seiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...