Nach 4 Tagen mit Mini-Minus befinden wir uns auch heute "nur" rund um die Null-Linie im ATX. Die Wiener Börse ist bisher leichter Underperformer heuer, obwohl wir seit Lacina-Zeiten keinen Finanzminister mit derart guter Presse in Deutschland hatten. Es sind vor allem deutsche Fachmedien (gleich mehrere) aus unserem Bereich, ich zitiere hier den Platow Brief: "Wenig erfreulich verlief für Bundesfinanzminister Olaf Scholz das erste Zusammentreffen mit seinen neuen österreichischen Amtskollegen Gernot Blümel am Rande des Ecofin-Rats in Brüssel. Der ÖVP-Politiker machte Scholz unverblümt klar, dass die neue konservativgrüne Regierung in Wien die zu einer reinen Aktiensteuer mutierte Finanztransaktionssteuer nicht mittragen könne. Entweder der ...

