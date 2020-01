Dr. Frank Possel-Dölken steigt im August in die erweiterte Geschäftsführung von Phoenix Contact auf. Der derzeitige Leiter des Unternehmensbereichs Corporate Technology & Value Chain ist künftig auch für den Unternehmensbereich IT verantwortlich sowie für Themen der digitalen Transformation. Damit erhält die Digitalisierung einen neuen Stellenwert innerhalb der Technologie- und Prozessentwicklung im Unternehmen. Phoenix Contact erweitert die Geschäftsführung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...