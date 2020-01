Zürich (awp) - Der Uhrenhersteller Swatch wird voraussichtlich in den kommenden Tagen die Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 veröffentlichen. Zum AWP-Konsens haben insgesamt 16 Analysten beigetragen. 2019E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2018 Nettoumsatz 8'279 8'475 EBIT 1'078 1'154 - Marge (in %) 13,1 13,6 Reingewinn 802 867 ...

