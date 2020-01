Marinomed, Frequentis und Addiko sind ausgeschieden. Was heisst das? Nun, damit meinen wir, dass über das Trio, das 2019 echte IPOs durchführte, künftig nicht mehr in der Listing-Zone hier geschrieben wird, sondern in den Hauptbereichen weiter vorne im gabb. Irgendwann ist ja die Startphase vorbei. Weiterhin berichten wir, so es Relevantes gibt (nicht mehr täglich) über die Unternehmen des direct market plus und direct market. Indes liest man, dass 2019 war für die österreichischen Crowdinvesting-Plattformen ein neues Rekordjahr war. Mit insgesamt 67,06 Millionen Euro investierte die Crowd im vergangenen Jahr so viel wie noch nie und 68 Prozent mehr als 2018 (39,37 Millionen Euro). Das zeigen die Gesamtjahreszahlen des unabhängigen ...

