Buttersäure-Anschläge und Boykottaufrufe: Ein Streit zwischen dem Schweizer Chocolatier Läderach und der LGBTQ-Gemeinde spitzt sich wegen homophober Äußerungen zu. Jetzt schwappt der Konflikt auch nach Deutschland.

Zwei Männer treten aus einer Filiale des Chocolatiers Läderach im Kanton Zug, schauen einander an, küssen sich. Die romantische Szene, die ein Schweizer TV-Sender im Dezember ausstrahlte, ist keine Werbung für den Schokoladen-Hersteller - sondern Teil einer Demonstration. Rechts und links des Pärchens tragen Demonstranten Plakate mit der Aufschrift "Liebe ist ein Menschenrecht", ein Unterstützer schwenkt die Regenbogenflagge.

Die Aktion ist eine von vielen, mit denen Demonstranten das Familienunternehmen Läderach bereits seit vergangenem Herbst kritisieren. Der Grund für den Streit zwischen dem Chocolatiers-Betrieb und der LGBTQ-Gemeinschaft: Lesben- und Schwulenverbände werfen der Unternehmensführung unter Johannes Läderach Homophobie und Frauenfeindlichkeit vor. Sie rufen in der Schweiz zum Boykott der Edel-Schokolade auf.15 Filialen betreibt Läderach derzeit auch in Deutschland, in naher Zukunft sollen es noch mehr werden. Nun ruft auch der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) zum Boykott der Produkte auf. Für das Familienunternehmen, das gerade international expandiert, kommt das ungelegen. Doch was steckt hinter den Vorwürfen?

Jene Veranstaltung, die den Konflikt ins Rollen brachte, liegt schon einige Monate zurück: Bereits im September beteiligte sich die Familie Läderach an der Organisation des "Marsch fürs Läbe", der in Zürich stattfand. Der Marsch ist eine Veranstaltung von Abtreibungsgegnern, organisiert von 14 Trägerorganisationen. Viele Kritiker sehen darin den Versuch, Frauen das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper abzusprechen.

Im Vorstand einer der Trägerorganisationen, ...

