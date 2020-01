MARKTKOMMENTAR von Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK 23. Januar 2020, Düsseldorf. Die Europäische Zentralbank hat heute wie erwartet nichts am Zinsniveau verändert. EZB-Chefin Christine Lagarde kommt aus dem geldpolitischen Rahmen ihres Vorgängers Mario Draghi nicht so schnell heraus. Der geldpolitische Anker sitzt so tief, dass ihr nichts anderes übrig bleibt als die lockere monetäre Gangart fortzusetzen. Zwar machten die jüngsten ZEW-Daten für Deutschland Hoffnung, dass es möglicherweise ...

