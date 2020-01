Der Chemiekonzern BASF investiert in den Ausbau des Geschäfts mit Polyurethan-Dispersionen in Europa. Insgesamt wird die Produktionskapazität deutlich erhöht. Um die steigende Nachfrage nach Polyurethan-Dispersionen zu bedienen, hat BASF einen "einstelligen Millionenbetrag" in den Ausbau der Kapazität am Standort Castellbisbal (Spanien) investiert. Damit steigere sich die Produktionskapazität um 30 Prozent, erklärt der Konzern in einer Mitteilung. Es handele sich bei den wasserbasierten Polyurethan-Dispersionen ...

