Green Hills Software und NXP erstellen eine sichere Plattform für die Fahrzeugvernetzung. Die Partner ergänzen die Platform for Secure Gateway des Embedded-Spezialisten um den Fahrzeugnetzwerkprozessor S32G. Dieser kombiniert herkömmliche CAN-/LIN-/Flex Ray-Kommunikation mit Ethernet und hoher Datenrate. Der Prozessor hat hardware-seitig eine Security Engine für eine schnelle Verschlüsselung. Er eignet sich für zentrale Gateways und Domänen-Controller, die verschiedene Netzwerke verbinden und deren Protokolle sowie OTA-Software-Downloads an ECUs übergeben. Integriert in die Plattform sind auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...