Wir begleiten bereits seit geraumer Zeit die Aktie von Advanced Micro Devices bei ihrer fulminanten Hausse. Zuletzt thematisierten wir am 30.12. in der Kommentierung "Advanced Micro Devices - Aktie wie entfesselt" eine überaus spannende Chartkonstellation, denn die Aktien nahm zum damaligen Zeitpunkt Anlauf, um das markante Hoch aus dem Jahr 2000 zu attackieren ... Entsprechend hieß es in der damaligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...