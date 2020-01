Der Medienkonzern will die Börse verlassen. Aktionäre, die sich vorher noch von ihren Papieren trennen wollen, werden ein Angebot vom US-Investor KKR bekommen.

Der Medienkonzern Axel Springer will sich von der Börse zurückziehen. Für dieses sogenannte Delisting werde ein Antrag bei der Frankfurter Wertpapierbörse gestellt, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Der US-Investor KKR werde den Aktionären gemäß einer mit Axel Springer abgeschlossenen Vereinbarung 63 Euro je Aktie anbieten. Der Rückzug von der Börse setze ein vorheriges öffentliches Delisting-Erwerbsangebot voraus, so dass die Aktionäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...