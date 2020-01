An den asiatischen Märkten wachsen mit der Ausbreitung des Coronavirus auch die Sorgen der Anleger. Die wichtigsten Indizes in Japan und China verlieren leicht.

Die Ausbreitung des Coronavirus in China hat am Freitag an den asiatischen Börsen für Zurückhaltung bei den Anlegern gesorgt. Die Zahl der Todesfälle durch das Virus stieg in China nach offiziellen Angaben auf 25, mehr als 800 infizierte Patienten wurden bestätigt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht in der Epidemie noch keinen internationalen Gesundheitsnotstand. Es sei aber eindeutig ein ...

