Die wachsenden Probleme bei Boeing gefährden das Ryanair-Geschäftsmodell. In der Not will Europas größter Billigflieger nun doch bis zu 100 Airbus-Flugzeuge kaufen. Das wird schwierig.

Lufthansa, die EU-Kommission, Flughafen München - Ryanair-Chef Michael O'Leary hat zu vielen Spielern in der Flugbranche ein etwas angespanntes Verhältnis, weil sie ihm bei seinen Wachstumsplänen in die Quere kommen. Doch die Beziehung zu Airbus galt immer als die schwierigste. "Michael will die Flieger immer halb geschenkt und wenn er das nicht kriegt, tut er immer ein wenig beleidigt", beschreibt ein Insider des Flugzeugherstellers den Umgang mit dem schillernden Manager.

Das soll sich bald ändern. Nachdem Boeing am Dienstag eine weitere Verspätung seines Bestsellers 737 Max verkündete, möchte Ryanair nun doch wieder im großen Stil Maschinen von Airbus kaufen. Betreiben soll die Mittelstreckenflugzeuge vom Typ A320 und A321 die österreichische Tochter Laudamotion, die bereits 23 Airbus-Maschinen in ihrer Flotte hat. "Aktuell sind wir in Gesprächen mit Airbus für einen weiteren Flottenausbau", bestätigte eine Laudamotion-Sprecherin der WirtschaftsWoche. Zur Zahl der Bestellungen mochte sich das Unternehmen nicht äußern. "Wir wollen über bis zu 100 Flugzeuge verhandeln", heißt es jedoch in Ryanair-Kreisen.

Selbst betreiben kann Ryanair die Maschinen nicht. Die Linie betreibt derzeit ausschließlich Boeing-Maschinen. "Da würde es zu teuer und zu langwierig, Maschinen eines anderen Herstellers einzuführen", sagt O'Leary.

Mit dem Kaufinteresse vollzieht O'Leary in der Airbusfrage seine zweite Kehrtwende. Der Ire hatte bereits Anfang des vergangenen Jahres eine Großbestellung von bis zu 100 Maschinen bei Airbus angekündigt. ...

