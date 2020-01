Trump und Thunberg standen mit ihren gegensätzlichen Haltungen im Mittelpunkt des WEF. Dabei braucht es statt ihrer polarisierenden Äußerungen dringend wieder mehr Optimismus - und Vertrauen in die Marktwirtschaft.

Es gibt Menschen, die sehen in jeder Schwierigkeit eine Herausforderung, die sie zu besonderen Leistungen animiert. Für sie ist nichts unmöglich; sie denken unternehmerisch. Andere wiederum fürchten sich vor Änderungen und wirken gelähmt, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Und dann gibt es die Vielen zwischen den beiden Polen.

In dieser Woche haben sich in Davos zahlreiche Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zum 50. Weltwirtschaftsforum getroffen. Die Hoffnung ist, dass es sich bei ihnen um Vertreter der ersten Gruppe handelt - wenigstens auf Dauer und im Durchschnitt. Die Veranstaltung soll nicht zuletzt deshalb auch dazu dienen, Lösungen für den Klimaschutz herauszuarbeiten.

Konsequenterweise standen US-Präsident Donald Trump und die schwedische Aktivistin Greta Thunberg mit ihren konträren Haltungen im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung. Während Trump den Klimawandel nach wie vor für irrelevant hält, fordert Thunberg die sofortige Einstellung von CO2-Emissionen und behauptet, es sei nichts passiert, seit sie die öffentliche Bühne betreten habe. Nun ist es erstens nicht wichtig, was ihretwegen passiert, und zweitens ist das weltweite Bewusstsein für den Klimaschutz in den letzten Jahren gestiegen; es ist also Einiges passiert.

Leider sind beide Positionen nicht zielführend; sie bilden nur die extremen Standpunkte ab und polarisieren entsprechend. Damit spiegeln die veröffentlichten Meinungen wohl kaum die öffentliche Meinung wider. Anders als die beiden Redner scheinen die meisten Menschen das Klimaproblem sowohl für real zu halten als auch Lösungen mit Augenmaß zu bevorzugen. Immerhin muss man dem US-Präsidenten zugutehalten, dass er - bei allem Unsinn, den er in Davos gesagt hat - ein wesentliches Problem angesprochen hat: Mit Untergangspropheten lässt sich die Zukunft nicht gestalten.

Ohne Mut und beherzte Aktionen ist das Problem des Klimawandels nicht in den Griff zu bekommen. Mut heißt hier nicht, einfach den Strom abzuschalten und Kraftwerke stillzulegen. Mut bedeutet, sich daran zu machen, für eine kollektive ...

