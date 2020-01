Auch in diesem Jahr veranstaltet extraETF wieder den Kapital-Gipfel, die große Tages-Tagung rund um privates Vermögensmanagement mit Aktien, ETFs und Sachwerten. Ich freue mich, auch in der vierten Auflage als Referent dabei sein zu dürfen, dieses Mal mit einem Beitrag unter der Überschrift "Momentum-Kick und Crash-Vorsorge: Taktische ETF-Strategien für Privatanleger". Ebenfalls seit Anfang an mit von der Partie beim Kapital-Gipfel ist der großartige Dr. Gerd Kommer - auf dieses Wiedersehen freue ich mich ganz besonders. Außerdem gibt's am 6. März 2019 im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München Vorträge von Portfolio-Stratege Dr. Andreas Beckund erfolgreichen Finanzbloggern wie Margarethe Honisch ...

