Lateinamerika treibt Carrefour-Umsatz an - Rückgang in Frankreich Ericsson 4Q Nettoergebnis 4,43 Mrd SEK Übernahme von Just Eat durch Takeaway.com vor neuer Hürde Remy Cointreau 3Q Umsatz 290,2 Mio EUR Ryanair will Bestellung von bis zu 100 Flugzeugen bei Airbus aufgeben (Wiwo) Kreise: Bayer könnte Glyphosat-Streit für zehn Milliarden US-Dollar beilegen DATAGROUP überzeugt im Geschäftsjahr 2018/2019 erneut mit sehr guten Zahlen CTS übernimmt Schweizer Gadget Entertainment AG und Wepromote Entertainment KPS AG: Solides Umsatz- und Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2018/2019 Axel Springer plant Rückzug von der Börse - 63 Euro je Aktie anbieten Kreise: Volkswagen ...

