Zürich (awp)- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am letzten Handelstag dieser Woche freundlich eröffnen. Die Vorgaben werden unter dem Strich als stützend erachtet. So hatte sich die Wall Street am Donnerstag nach dem europäischen Börsenschluss erholt und ihre frühen Verluste nahezu komplett aufgeholt. In Asien tendieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...