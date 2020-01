Europas Börsen haben die am Donnerstag die Verluste vom Vortag ausgeweitet. Einmal mehr standen das Coronavirus und dessen mögliche Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben im Zentrum des Interesses und belasteten die Kurse. Der EuroStoxx 50 verlor 0,9% und fiel auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Der französische Leitindex schloss 0,7% niedriger, der deutsche Dax musste ebenfalls abgeben und endete mit einem Abschlag von 0,9% und in London gab es einen Rückgang in gleichem Ausmaß. Zuvor waren Chinas Börsen unter starken Druck geraten, Peking hat die besonders schwer von der neuen Lungenkrankheit betroffene Millionenmetropole Wuhan praktisch abgeriegelt, zudem waren erste Fälle der Erkrankung auch in anderen Staaten aufgetreten. Die Kursverluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...