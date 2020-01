Der deutsche Leitindex erobert wieder die Marke von 13.500 Punkten zurück. Zu den Gewinnern zählen vor allem die Chipwerte nach den Zahlen von Intel.

Die Bullen sind wieder am deutschen Aktienmarkt zurück: Der Dax startet wieder mit deutlichen Gewinnen in den Handel und notiert in der ersten Handelsstunde ein Prozent im Plus bei 13.526 Punkten. Fast alle Dax-Werte liegen im Plus.

Noch am gestrigen Donnerstag schloss die Frankfurter Benchmark 0,9 Prozent im Minus bei 13.388 Punkten - und rutschte damit wieder unter die wichtige Marke von 13.400 Punkten. "Der Dax weiß nicht was er will", meinen die Analysten der DZ-Bank in ihrer morgendlichen Einschätzung.

Erneut dürften Nachrichten rund um den Coronavirus die Börsenentwicklung bestimmen. Doch insgesamt halten sich die Reaktion an den Märkten in Grenzen. Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet die Krankheit zwar noch immer als lokalen Notfall, der "noch keinen internationalen Gesundheitsnotfall darstellt".

Bislang sind 830 Infizierte und 25 Tote gemeldet . Die Zahl ist vergleichsweise gering. Die Gefahr ist nur, dass sich die Krankheit während der Feiertage, an denen üblicherweise viel gereist wird, extrem ausbreitet.

Zur Einordnung der Zahlen: Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts war die Grippewelle 2017/2018 in Deutschland die stärkste seit 30 Jahren. Sie kostete 25.000 Menschen das Leben.

In der Zwischenzeit riegelte China sieben weitere Städte rund um die Stadt Wuhan ab, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu erschweren. Auch der Disney-Vergnügungspark wurde geschlossen

Die Sorge war zuletzt an den Märkten spürbar, die Aktienindizes gingen gestern in Shanghai und Hongkong erneut auf Talfahrt. Der Nikkei-Index blieb am heutigen Handelstag aber bereits stabil und ging mit einem Plus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Heute blieben die Börsen in China, Taiwan und Südkorea wegen den Neujahrfestes geschlossen. Wegen des Feiertages wird auch in der nächsten Woche an den chinesischen Finanzmärkte auf dem Festland nicht gehandelt.

Der Dollar steigt gegenüber dem Renmimbi weiter und bewegt sich vor dem chinesischen Neujahrsfest auf die Marke von 6,95 zu. Der nächste wichtige Konjunkturtermin im Reich der Mitte: Am 31. Januar seinen offiziellen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe melden. "Es besteht das Risiko, dass dieser wegen der Sorgen vor dem Virus erneut unter 50 fällt und damit in den Kontraktionsbereich nachgibt"; prognostizieren die Analysten der Commerzbank. "Alles in allem könnten Chinas Wirtschaft erneut große Belastungen bevorstehen".

Auch in Singapur, ein wichtiges Drehkreuz in Asien, meldet drei Fälle. Doch bisher zeigt der Singapur-Dollar keinerlei Reaktion auf diese Meldung.

Anhänger von Crash-Propheten sollten mal lesen, was Wall-Street-Experten zu sagen haben. Handelsblatt-Kollegin Gertrud Hussla hat nachgefragt. Und beispielsweise den New York Wall-Street-Veteranen und Ökonom Gary Shilling interviewt, der auch Banken und Versicherer ökonomisch berät und selbst Vermögen verwaltet und für seine eher pessimistischen Positionen bekannt ist.

"Ich sehe nicht, was derzeit einen Crash an den Aktienmärkten auslösten könnte", sagt Shilling. Nichts zeichne sich ab, was mit der geplatzten Internetblase nach dem ...

