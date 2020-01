Der Euro hat am Freitag in der Früh gegen den US-Dollar wenig bewegt tendiert. Um 9 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,1054 Dollar. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1056 Dollar notiert."Die unveränderte Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und das Festhalten am Lockerungsbias haben den Devisenmarkt zunächst nicht beeindruckt", schrieben am Tag nach der Ratssitzung der ...

