Auftrags-Reigen bei Andritz . Das Unternehmen erhielt von einem Joint-Venture zwischen Toyo Engineering Corporation und Nippon Steel Engineering Co., Ltd., Japan, den Auftrag zur Lieferung eines PowerFluid-Wirbelschichtkessels inklusive Rauchgasreinigungssystem. Der Kessel ist Teil eines neu zu errichtenden Biomassekraftwerks in Omaezaki, Präfektur Shizuoka, auf der Insel Honshu rund 200 km südwestlich von Tokio für das Projekt Omaezakikou Biomass Power Plant. Der Beginn des kommerziellen Betriebs ist für Mitte 2023 geplant. Erst gestern kündigte das Unternehmen, wie berichtet, einen Großauftrag an.

Den vollständigen Artikel lesen ...