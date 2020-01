(Meldung ausgebaut, Analystenkommentar, Aktienreaktion) Zürich (awp) - Bei der Biotechnologiefirma Polyphor kommt es zu einem kurzfristigen Wechsel an der Spitze. Der 1953 geborene Unternehmenschef Giacomo DiNepi geht per sofort in den Ruhestand. Als sein Nachfolger wird der bisherige Chief Commercial Officer (CCO) Gökhan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...