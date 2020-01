Der SPD-Politiker wird überraschend Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Erfahrungen in der Finanzbranche hat er so gut wie keine - es sei denn als scharfer Kritiker.

Anfang der 2010er-Jahre wurde Sigmar Gabriel tatsächlich mal als Kanzlerkandidat seiner SPD gehandelt. Damals schlug er scharfe Töne an: Banken würden Staaten erpressen, die Politik diktieren, unanständige Gehälter zahlen und riskant mit dem Geld ihrer Sparer spekulieren, ließ er die potenziellen Wähler wissen. Deshalb müssten sie so richtig hart rangenommen werden: Ihre Manager sollten mit ihrem Privatvermögen für Verfehlungen haften, der normale Bankbetrieb müsse vom riskanten Investmentbanking getrennt werden. Die Wahl - die die SPD schließlich krachend verlor - sei eine "Entscheidung über die Bändigung des Finanzsektors", schrieb Gabriel in einem damals lancierten "Thesenpapier".

Das alles klang nach vielem - aber sicher nicht nach einer Bewerbungsrede für einen verantwortungsvollen Posten in der Finanzindustrie. Doch genau den wird der Spitzenpolitiker ...

