Wegen des Unkrautvernichters Glyphosat sind mehr als 40.000 Klagen gegen Bayer in den USA anhängig. Eine Einigung könnte in nun wenigen Wochen stehen. Was bedeutet das? Der schnelle Schlaumacher.

Die Hoffnung auf einen Vergleich im Streit um die angeblichen Krebsgefahren des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup beflügeln den Bayer-Aktienkurs. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Personen berichtet, dass der Konzern den seit Jahren schwelenden Streit in den USA möglicherweise für zehn Milliarden Euro beilegen könne. Die wichtigsten Antworten im Überblick:Wie teuer wird der Vergleich für Bayer?Zehn Milliarden Dollar, so lautet die gängigste Schätzung. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sprechen Klägeranwälte und Bayer-Vertreter über Vereinbarungen, die unter dem Strich zu dieser Summe führen könnten. Bayer habe angeblich acht Milliarden Dollar zurückgelegt, um die aktuellen Klagen zu befrieden, sowie zwei Milliarden für künftige Fälle. Die Summen seien jedoch nicht fix und könnten sich ändern, heißt es. Bayer äußert sich zu den Zahlen nicht. Es gibt allerdings auch noch höhere Schätzungen: Einige Analysten gehen sogar von einer Vergleichssumme zwischen fünfzehn und zwanzig Milliarden Dollar aus. "Jede Vergleichssumme unterhalb von zwanzig Milliarden Dollar ist noch positiv für Bayer", urteilt Markus Mayer, Analyst bei der Baader Bank. Er rechnet mit einer Vergleichssumme von etwa zwölf Milliarden Euro.

Wie wahrscheinlich ist eine Einigung?Ziemlich wahrscheinlich. Beide Parteien haben ein grundsätzliches Interesse an einer Einigung. Für die Klägeranwälte ist es wenig sinnvoll, jahrelang zu prozessieren. Da ihre älteren, kranken Mandanten ja noch etwas von dem Geld haben sollen, ist eine frühzeitige Einigung angebracht. Die Gegenseite, Bayer, ...

