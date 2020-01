Axxion ändert Gesellschaftsstruktur und begrüßt Stefan Schneider als neuen VorstandDGAP-News: Axxion S.A. / Schlagwort(e): Fonds/Personalie Axxion ändert Gesellschaftsstruktur und begrüßt Stefan Schneider als neuen Vorstand (News mit Zusatzmaterial)24.01.2020 / 13:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Axxion ändert Gesellschaftsstruktur und begrüßt Stefan Schneider als neuen VorstandNeue Struktur und größeres Führungsteam stimmen Service KVG auf weiteres Wachstum einLuxemburg, 24.01.2020. Der 24. Januar ist für die Service-KVG Axxion S.A. ein weichenstellendes Datum. Mit dem heutigen Tag wird zu einen der neue Vorstand Stefan Schneider bestellt und zum anderen wird die bisherige Gesellschaftsstruktur von einer monistischen auf eine dualistische Struktur umgestellt. Konkret bedeutet dies, dass fortan die Gremien Vorstand und Aufsichtsrat den Verwaltungsrat ersetzen. Mit dieser Umstellung wird Axxion noch effektiver und Entscheidungswege werden weiter vereinfacht, um so noch kundenorientierter agieren zu können.Die bisherigen Verwaltungsräte Martin Stürner und Constanze Hintze bilden zusammen mit Dr. Burkhard Wittek den Aufsichtsrat. Dieser hat in seiner heutigen konstituierenden Sitzung Thomas Amend, bisher Verwaltungsrat und zukünftig Vorstandsvorsitzender, Pierre Girardet, langjähriger Geschäftsführer, und den neuen Kollegen Stefan Schneider zum Vorstand der Axxion S.A. bestellt.2001 gründete Amend die Axxion und ist bis heute größter Einzelaktionär. Pierre Girardet leitete zunächst die Kundenbetreuung des Unternehmens, bevor er 2011 zum Geschäftsführer ernannt wurde. Der neue im Bunde, Stefan Schneider, ist ein sehr erfahrener Branchenkenner. Er bringt rund 30 Jahre Berufserfahrung am Finanzplatz Luxemburg mit und verantwortete zuletzt elf Jahre als Vorstand sehr erfolgreich die Entwicklung der Hauck & Aufhäuser Fund Services in Luxemburg. "Um Flexibilität und Kundenorientierung wirklich erlebbar zu machen, bedarf es einer modernen Organisationsstruktur. Diese haben wir mit dem heutigen Tage geschaffen", so der neu zusammengestellte Vorstand im Rahmen der konstituierenden Sitzung.Zum Axxion-Team zählen aktuell gut 50 Mitarbeiter sowie rund 30 Mitarbeiter bei der 100%igen Tochtergesellschaft navAXX S.A., die auf die Fondsbuchhaltung, das Anteilscheingeschäft und IT-Dienstleistungen spezialisiert ist. In Luxemburg und Deutschland werden rund 150 Publikums- und Spezialfonds durch Axxion verwaltet. Ziel für die Zukunft ist weiterhin ein stabiles, organisches Wachstum im Segment der Private-Label-Fondsanbieter, dass durch den engagierten Einsatz von hochqualifizierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vorangetrieben wird.Kontakt bei Rückfragen:Jennifer König Axxion S.A. Leitung Marketing Service Telefon: 00352/ 76 94 94 602 E-Mail: marketing@axxion.luAxxion - die etwas andere FondsgesellschaftDie Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet über 9 Milliarden EUR in mehr als 150 Investmentfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die "Balance der Partnerschaft" zwischen Fondsinitiator, Anleger und KVG. Die Kunden profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams.Axxion S.A. - 15, rue de Flaxweiler - 6776 Grevenmacher - Luxemburg - Tel: +352 769494 602Zusatzmaterial zur Meldung:Bild: http://newsfeed2.eqs.com/axxionsa/960073.html Bildunterschrift: Vorstand der Axxion S.A.24.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de960073 24.01.2020