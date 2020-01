(shareribs.com) London 24.01.2020 - Die Ölpreise liegen auch am Freitag unter Druck. Die Angst vor einem großen Virusausbruch in China belastet die Märkte. In den USA stagniert die Förderung auf einem hohen Niveau, die Bestände sanken leicht. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sanken die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 0,4 Mio. auf 428,1 Mio. Barrel. ...

