Während viele Länder Plastikverpackungen den Kampf ansagen, bleibt Japan der zweitgrößte Verbraucher der Welt. Das Gegensteuern fällt schwer - wohl auch, weil japanische Firmen zu den größten Plastikproduzenten gehören.

Als sich der japanische Umweltminister Shinjiro Koizumi nach seiner Ernennung im September der ausländischen Presse stellte, stand neben den Mikrofonen auf seinem Tisch eine Glaskaraffe mit Wasser statt einer PET-Trinkflasche. "Die Kritik an Japan wegen unseres Plastikverbrauchs ist falsch", beschwerte sich der junge Minister und zeigte auf die Karaffe. "Europa recycelt nur 20 Prozent und Amerika nur 40 Prozent aller PET-Flaschen, aber in Japan sind es 85 Prozent. Bitte vergessen Sie das nicht."

Doch diese positive Zahl kann das düstere Gesamtbild kaum aufhellen. Denn Japan liebt Kunststoff über alles. Obst und Gemüse liegen einzeln in durchsichtige Folie verpackt im Supermarkt, Schaumstoffnetze rund um empfindliche Waren wie Pfirsiche verhindern Druckstellen. Die Kassierer stecken alle gekühlten oder flüssigen Produkte in eine dünne, passend große Extratüte, damit auslaufende oder kondensierte Feuchtigkeit die anderen Einkaufswaren nicht benetzen kann.

Viele Supermärkte bereiten in eigenen Küchen Lebensmittel frisch zu und verkaufen täglich Hunderte von Fertiggerichten in hitzebeständigen Kunststoffbehältern. Bei Regen stehen am Eingang von Kaufhäusern und Supermärkten Vorrichtungen, damit die Kunden ihren nassen Schirm in eine dünne Plastikhülle schieben können. So bleibt der Ladenboden trocken - doch beim Rausgehen wirft man den Tropfschutz gleich wieder weg.

Die Liebe zum Plastik hängt möglicherweise mit einem speziellen Empfinden von Schönheit und Sauberkeit in Japan zusammen. "Das japanische Wort kirei bedeutet gleichzeitig sauber und schön, der glatte Kunststoff ruft ein Wohlgefühl hervor", erzählt ein deutscher Manager, der lange in Japan arbeitet. Viele Restaurants in Japan bilden ihre attraktivsten Gerichte originalgetreu in PVC-Plastik nach und stellen sie ins Schaufenster, damit potenziellen Kunden das Wasser im Munde zusammenläuft. Unterm Strich entstehen in Japan so jährlich neun Millionen Tonnen Plastikabfall, 71 Kilogramm pro Einwohner, davon 40 Prozent Verpackungen. Laut UN-Umweltprogramm generiert Japan pro Kopf gerechnet nach den USA weltweit den meisten Kunststoffabfall. Der Forscher Sadao Harada der Universität Osaka hat einen Jahreskonsum ...

