In einem europaweit nicht gerade optimistischen Marktumfeld für Autobauer steuern die Daimler-Aktien am Freitag auf den elften Verlusttag in Folge zu. Gegen Mittag fielen sie nach einer Abstufung auf "Hold" durch die Deutsche Bank um 0,4 Prozent, während BMW und Volkswagen im kräftig anziehenden Dax im Plus lagen. Am Mittwoch hatte Daimler +0,24% seine Anleger mit einem Gewinneinbruch verschreckt. ...

