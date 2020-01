Die Wirecard-Aktie ist heute die mit Abstand meistgehandelte Aktie an der Börse Stuttgart. Gestern durchbrach die Aktie die für Charttechniker sehr wichtige 200 Tage Linie nach oben. Aktuell liegt die 200 Tage Linie bei 134,38 Euro, die Aktie notiert am frühen Nachmittag bei 141 Euro. Das entspricht einem Plus von rund 4,8 Prozent. EUWAX Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. ...

