Der Euro-Bund-Future notiert in der bisherigen Handelswoche in einer äußerst engen Handelsspanne von etwas über einem Prozentpunkt. Sein bisheriges Wochentief erreichte der Euro-Bund-Future am Montagvormittag bei 171,52 Prozentpunkten. Ab Dienstagvormittag setzte eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung ein, die den Euro-Bund Future bis Donnertagmittag zum bisherigen Wochenhoch bei 172,69 Prozentpunkten führte. Aufgrund des Feiertages in den USA waren die Umsätze am Montag sehr gering. An den übrigen ...

