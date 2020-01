Die Marinomed-Order für das Depot ist gestern zum Marktschluss noch mit 96,50 erfüllt worden. Wie gesagt: Es ist schade, dass man in das ABB für Marinomed-Aktien nur als institutioneller Anleger investieren konnte. Ich hätte das gerne gemacht. Leider steht eine Prospektpflicht der Teilnahme an Transaktionen durch Kleinanleger immer entgegen, wenn kein Prospekt veröffentlicht werden kann oder soll. Die Verkäufer müssen sich aufgrund der Prospektpflicht zwangsläufig an institutionelle Anleger wenden und dürfen keinen Privaten Aktien anbieten. Dann können sie auf eine Ausnahme von der Prospektpflicht zurückgreifen. Eine Gesellschaft, deren Aktien von Aktionären verkauft werden, ist immer Passagier bei derartigen Transaktion. ...

