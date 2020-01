Ich habe gehört, dass die RCB in 6 Jahren Number One Award der Rekordsieger ist, wenn es um Einzeltrophäen geht. Daher heute auch als Ort des Tages: Raiffeisen Centrobank Unternehmenssitz. Die Raiffeisen Centrobank AG ist eine Tochterfirma der Raiffeisen Bank International und hat ihren Unternehmenssitz im 1. Wiener Geimeindebezirk am Neuen Markt. Dieser wird gerade umgebaut. Bis 2022 soll die Tiefgarage und die neu gestaltete Oberfläche vollendet sein. Dieser und weitere Orte auf unserer Finanzmap: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.01.)

