Windkraft ist essenziell, um CO2 einzusparen und die globalen Klimaziele zu erreichen. Doch die Branchenunternehmen kämpfen mit vielen Problemen. Welche Aktien dennoch lohnen.

Die Nachrichten zur Windkraft in Deutschland sind deprimierend. Der Ausbau neuer Kapazitäten an Land war im Jahr 2019 so niedrig wie zuletzt vor zwei Jahrzehnten, berichtete die Deutsche Presse-Agentur jüngst unter Berufung auf Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land. Weil Bürgerinitiativen und Naturschützer gegen den Bau neuer Anlagen klagen, gibt es kaum Unternehmer, die bei den Auktionen der Bundesnetzagentur um Ausbaumöglichkeiten bieten. Dass in Berlin im vergangenen Jahr ein Gesetzentwurf kursierte, der die Abstandsregeln von Windkraftanlagen zu Wohnbebauungen verschärft und so den Windkraftausbau weiter behindert hätte, hat für weitere Verunsicherung gesorgt.Dabei ist Deutschland nach installierter Leistung hinter China und den USA der drittgrößte Windenergiemarkt der Welt. Und klar ist, dass die Windkraft weiter massiv ausgebaut werden dürfte. Nur so kann die Weltgemeinschaft aus fossilen Brennstoffen aussteigen und die globalen Klimaziele erreichen. Im Zuge der "Fridays for future"-Bewegung, die sich für die Reduktion des CO2-Ausstoßes einsetzt, rückt das auch mehr ins öffentliche Bewusstsein. Das sollte der Windkraft helfen - zumal die Technologie auch ökonomisch sinnvoll geworden ist. Der Preis für Strom aus Windkraft an Land fiel nach Berechnungen der International Renewable Energy Agency zwischen 2010 und 2018 um 35 Prozent. Windkraft ist inzwischen auch ohne Subvention gegenüber fossilen Energieträgern wettbewerbsfähig oder sogar günstiger.

Das lockt auch Unternehmen, die mit Windkraftanlagen ihren eigenen Strom günstiger produzieren können, als sie ihn vom Stromanbieter beziehen. 2018 schlossen nach Daten der Marktforscher von Bloomberg private Unternehmen Abnahmeverträge mit Windkraftanlagenbetreibern über sieben Gigawatt ab. Das entspricht über zehn Prozent der jährlich zugebauten Windkraftkapazität.

Rentabler Service

Anbietern von Windkraftanlagen beschert das volle Auftragsbücher. Allerdings bedeuten niedrige Preise für Strom aus Windkraft auch niedrige Margen für die Hersteller von Windkraftanlagen. Der rapide Preisverfall seit 2015, nachdem viele Länder vom Subventions- auf ein Marktmodell gewechselt sind, hat daher die Kurse börsennotierter Windkraftanlagen-Anbieter einbrechen lassen (siehe Grafik unten). Die Unternehmen reagierten, indem sie die Effizienz der Anlagen steigerten und über Größe Kosten einsparten. In der Branche gab es deshalb Übernahmen, Fusionen - und Pleiten, wie die von Senvion im vergangenen Jahr.

Nach den Einschnitten könnten die Zeiten nun besser werden. Zum einen ist die Nachfrage nach klimaschonenden Technologien wie Windkraft ...

