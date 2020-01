Der Bezahldienstleister denkt offenbar über Akquisitionen einer Größenordnung bis 500 Millionen Euro nach. Auch über einen Börsengang denke man nach.

Der Wirecard-Konkurrent Heidelpay geht mit seinem neuen Eigentümer KKR im Rücken auf Einkaufstour und nimmt Anlauf für einen möglichen Börsengang. "Der Markt war nie reifer", sagte Firmenchef Mirko Hüllemann in einem an diesem Freitag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Der Zenit ist noch ganz, ganz lange nicht erreicht."

Wachsen will der Bezahldienstleister, an dem der Finanzinvestor KKR seit August 2019 die Mehrheit hält, auch durch Übernahmen. "In Europa haben wir ein Potenzial von 300 bis 400 Firmen, die man kaufen könnte. Davon sind bestimmt 20 bis 30 für uns interessant." Denkbar seien Akquisitionen in einer Größenordnung von zwei Millionen bis 500 Millionen Euro.

Die größten Konkurrenten der 2003 gegründeten Heidelberger Firma sind die niederländische Adyen und das schwedische Fintech Klarna, das mit einer Bewertung von rund fünf Milliarden Euro zu den teuersten Startups in Europa gehört.

"Wir wollen in die gleichen Sphären wie Adyen und Klarna vorstoßen", sagt Hüllemann. ...

