Nasdaq-100 - Intel treibt den Chipsektor an

Der Nasdaq-100 Index hielt sich im gestrigen Handel deutlich besser als die beiden anderen US-Indizes und vollzog ebenfalls ein bullisches Intraday-Reversal. Heute sprintet der Index bereits wieder auf ein neues Allzeithoch. Als Triebfeder erweist sich einmal mehr der Chipsektor. Das Schwergewicht Intel legte gestern in der Nachbörse sehr gute Quartalszahlen vor und auch der Ausblick auf das Jahr 2020 überzeugte. Die Aktie notiert rund 8% im Plus.

Nach Abarbeitung des Ziels bei 9.200 Punkten muss man sich nun neue Orientierungsmarken suchen. Selbst wenn man Fibonacci-Marken bemüht, liegen in Richtung 9.500 Punkte nun kaum mehr nennenswerte Widerstände. Das heutige Gap birgt aber kurzfristig Konsolidierungsgefahr. Um es zu schließen, bedarf es eines Rücksetzers auf 9.221 Punkte. Von dort aus könnte der Index die beeindruckende Hausse fortsetzen.

Die Verkäufer kommen nach der gestrigen Umkehr erst wieder bei Kursen unter 9.145 Punkten ins Spiel. In diesem Fall sollte zumindest ein Rücksetzer auf 9.080 Punkte möglich sein. Bricht der Nasdaq 100 auch diese Marke, werden Abgaben in Richtung 8.950 Punkte wahrscheinlich. An dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis: Alleine ein "normaler" Rücklauf an den beliebten EMA50 würde aktuell bereits einen Kursrutsch von mehr als 500 Punkten bedeuten. Dessen sollten sich Trader bewusst sein. Die potenzielle Fallhöhe ist folglich enorm.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.11.2019 - 24.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 - 24.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

