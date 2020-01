Auf dem Weltwirtschaftsforum fordern führende Organisationen aus dem Bereich Sozialunternehmertum die gängige Förderpraxis von Stiftungen heraus. Ihre Forderung: gebt Euer Geld anders aus!

In Davos geht es gerade wieder um die großen Themen: extreme Armut, Klimawandel und soziale Ungleichheiten. Sozialunternehmerinnen können dabei einen wichtigen Beitrag leisten. Die aktuelle Förderpraxis führt jedoch häufig dazu, dass soziale Innovationen nur im Kleinen umgesetzt werden und nicht der gesamten Gesellschaft zugute kommen.

Hier sind zwei Beispiele. Das Unternehmen Irrsinnig Menschlich regt Schüler in Deutschland dazu an, bei psychischen Problemen frühzeitig Hilfe zu suchen. Die Veranstaltungen erreichen jedes Jahr rund 36.000 Schüler. Truckers Against Trafficking bildet Lkw-Fahrer in den USA darin aus, Menschenhandel auf Autobahnen zu erkennen und der Polizei zu melden. Dadurch konnten bereits hunderte Opfer gerettet und Schlepper verhaftet werden.

Der größte Wert von Sozialunternehmern liegt jedoch nicht darin, dass sie selbst mit Schülern arbeiten oder Trucker ausbilden. Er entsteht dadurch, dass sie sich in die Gesetzgebung einmischen, Industrie-Standards verändern, neue Praktiken in Schulen oder Krankenhäusern etablieren und ihre Innovationen frei zur Verfügung stellen, damit viele andere Organisationen sie übernehmen können. Auf diese Weise verändern Sozialunternehmerinnen das Bildungssystem, die Strafverfolgung, das Gesundheitswesen, die Städteplanung und viele andere soziale Systeme auf nationaler oder sogar internationaler Ebene.

Truckers Against Trafficking hat in verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten mit dafür gesorgt, dass in den Schulungen für Lkw-Fahrer das Thema Menschenhandel mit aufgenommen wird. Die Innovation ist damit in staatlichen Strukturen verankert und erreicht Millionen Menschen. Mittlerweile macht ein ganzer Industriezweig Schleppern ...

