Wochenausblick: DAX setzt sich bei 13.600 Punkten fest. Datenreigen, Fed-Sitzung und ifo im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

In der abgelaufenen Woche entwickelten sich die Aktienindizes wechselhaft. Unternehmenszahlen und Wirtschaftsdaten stützten die Märkte zunächst. Der DAX markierte mit 13.640 Punkten zeitweise sogar ein neues Allzeithoch. Als Bremsklotz erwiesen sich jedoch Befürchtungen um wirtschaftliche Belastungen durch den Coronovirus in China. Am Ende verbesserte sich der DAX auf Wochensicht um 0,5 Prozent auf knapp 13.600 Punkte. Deutlich stärker präsentierten sich jedoch der TecDAX, der vom der guten Stimmung im Sektor profitierte und der BANG-Index, der aus vier großen Goldminengesellschaften besteht.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen im Wochenverlauf deutlich nach. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,33 Prozent (Vorwoche -0,214 Prozent) und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 1,70 Prozent (Vorwoche 1,84 Prozent). Die Edelmetalle Gold und Silber präsentierten sich zum Wochenschluss fester. Der Goldpreis schob sich auf 1.570 US-Dollar pro Feinunze und Silber über 18 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis gab im Wochenverlauf nach. So verbilligte sich der Preis für ein Barrel Brent Crude auf 60,60 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche schafften es die Aktien von Merck, RWE und Wirecard auf Wochensicht aufs Treppchen. Merck-Chef Stefan Oschmann erwartet für 2020 eine Erholung im Halbleitermarkt. RWE profitierte vom geplanten Kohleausstieg. Wirecard erreichte den höchsten Stand seit Oktober 2019. Dabei beflügelte unter anderem der Wechsel im Aufsichtsrat und die Pläne zur Erweiterung des Vorstands. Aktuell läuft eine Sonderprüfung der Bücher. Ein Ergebnis wird noch im ersten Quartal erwartet. Knapp ein Drittel der DAX-Titel schloss die Woche jedoch mit Verlusten. Besonders stark traf es Daimler nach der Gewinnwarnung und Continental. In der zweiten Reihe stachen die Aktien von Drägerwerk, Gerresheimer, Knorr Bremse und RIB Software mit überdurchschnittlichen Gewinnen hervor. Drägerwerk meldete erste Eckdaten im Rahmen der Erwartungen. Beim Ausblick blieb der Konzern zwar vorsichtig, bei Anlegern kam die Meldung dennoch gut an. Gerresheimer kommt nächste Woche mit Zahlen.

In den USA präsentierten sich Intel und Netflix nach der Vorlage der Zahlen außerordentlich stark. Zu den Top-Performern im Nasdaq100-Index zählte zudem Apple, Tesla und AMD. Alle drei Konzerne melden kommende Woche Daten.

In der kommenden Woche melden aus Deutschland unter anderem Deutsche Bank, SAP und Sartorius Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. In den USA stehen die Zahlen von Amazon, AMD, Amgen, Apple, AT&T, Boeing, Caterpillar, eBay, ExxonMobil, Facebook, General Electric, Microsoft, Pfizer, Tesla und in Europa die Daten von LVMH, Novartis, Philips, Roche, Royal Dutch und Unilever im Fokus.

Zum lädt ThyssenKrupp zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Januar

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Januar

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für Februar

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Januar

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Januar

Europa - BIP Euro-Zone Q4, vorläufige erste Schätzung

Großbritannien - Zinsentscheid der Bank of England und Protokoll der geldpolitischen Sitzung (13:00)

Großbritannien - Ende der Woche tritt Großbritannien aus der EU aus

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, Dezember

USA - Verbrauchervertrauen, Januar

USA - Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank FOMC (Federal Open Market Committee) gibt ihre Entscheidung über die Zinssätze bekannt, gefolgt von einer Erklärung

USA - BIP Q4, erste Schätzung

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 25. Januar

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.640/13.855 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.400/13.500 Punkte

Der DAX präsentierte sich in der zweiten Wochenhälfte äußerst volatil. Dass der Ausbruch über das alte Rekordhoch den DAX nur auf 13.640 Punkte trieb und der Index daraufhin einen kräftigen Rücksetzer machte kam überraschend. Zum Wochenschluss stabilisierte sich der Index jedoch bei knapp 13.600 Punkten. Damit bleibt der DAX in Schlagdistanz zum Allzeithoch. Kommende Woche stehen eine Reihe von Unternehmenszahlen, der ifo-Index und die Sitzung der Fed an. Es ist also mit zahlreichen Impulsen zu rechnen. Oberhalb von 13.640 Punkten besteht die Chance, dass die Rally bis zur 138,6%-Retracementlinie weiter geht. Unterstützung findet der Index derweil im Bereich von 13.400 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 25.10.2019 - 24.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)





Betrachtungszeitraum: 25.01.2015 - 24.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6VK6 6,01 9.000 14.000 19.03.2020 DAX HX6P35 3,36 9.200 13.800 19.03.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.01.2020; 17:38 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Wochenausblick: DAX setzt sich bei 13.600 Punkten fest. Datenreigen, Fed-Sitzung und ifo im Blickpunkt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).