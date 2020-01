25.01.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der Flughafen Wien hat diese Woche sein Passagierwachstum 2019 sowie die erste 2020 Guidance bekanntgegeben. Am Standort Wien betrug das Passagierwachstum 17,1% auf 31,7 Mio. Reisende, während der Konzern in Summe 39,5 Mio. Passagiere abfertigte (+15%). Nach diesem Rekordjahr wird sich die Wachstumskurve aufgrund fehlender Slots zu den Spitzenzeiten am Standort Wien jedoch abflachen. Für 2020 erwartet das Management ein Passagierplus von 3-4% auf Gruppenebene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...