Die meisten Unternehmensgründungen fallen in die berüchtigte Rushhour des Lebens. Die Lebensrealität von Frauen und Männern im Alter zwischen 30 und 40 ist aber meist eine ganz andere. Das muss man offen thematisieren.

Meinen Tiefpunkt als Gründerin hatte ich im Dezember 2010. Unser Start-up Ratepay war ein Jahr alt, meine Tochter sechs - und seit Kurzem in der Schule. Einer unserer Mitgründer hatte sich gerade aus dem kleinen Gesellschafterkreis verabschiedet. Und dann verkündete mir mein Arzt, dass ich einen bösartigen Tumor habe. Ich kann mich lebhaft an mein Gefühl erinnern, dass gerade alles in sich zusammenbricht.Warum ich das erzähle? Als Gründerin eines Techunternehmens erfahre ich viel öffentliche Aufmerksamkeit. Häufig werde ich zu Diskussionen, als Sprecherin, als Interviewpartnerin angefragt, um über meinen Werdegang zu sprechen. Dafür bin ich dankbar. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass ich auch deswegen so viel Aufmerksamkeit erfahre, weil es wenige Frauen gibt, die ein erfolgreiches Start-up gründen - und noch weniger davon eine Digitalfirma. Der Anteil der deutschen Start-up-Gründerinnen liegt gerade einmal bei 15,1 Prozent, über alle Branchen hinweg.

Mit meiner Geschichte, über die ich vor zehn Jahren nie gesprochen hätte, möchte ich zeigen: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Erst wenn Frauen offen über die Schwierigkeiten sprechen können, die sich im Balanceakt von Privatleben und Beruf ergeben, werden mehr Frauen eine Gründung als Karriereoption begreifen.

Natürlich hat die geringe Anzahl erfolgreicher Gründerinnen weitere Gründe. Einer ist: Frauen erhalten geringere Finanzierungen als Männer. Es müsste daher viel mehr weibliche Investoren geben. Die, genau wie Männer, eher Personen fördern und finanzieren, die ihnen in Geschlecht und Lebenslauf gleichen.

