Die EU könnte Freihandelsabkommen wie das mit Singapur künftig verstärkt eigenverantwortlich beschließen. Das erhöht die Geschwindigkeit - birgt aber auch Risiken. Ökonom Felbermayr wünscht sich mehr Kompetenzen.

Die Bundesregierung rechnet damit, dass die Europäische Union Freihandelsabkommen künftig verstärkt eigenverantwortlich beschließt - ohne, dass alle EU-Mitglieder gesondert zustimmen müssen. Das geht aus einer Anfrage der FDP-Fraktion an das Bundeswirtschaftsministerium hervor. Anlass der Anfrage ist das Freihandels- und Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und Singapur, das im November in Kraft getreten ist. Genauer: In Kraft getreten ist das Freihandelsabkommen, das die Vereinbarungen mit ausschließlicher EU-Zuständigkeit enthält. Der zweite Teil, der Investitionsschutz, fällt hingegen auch unter die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten - und muss erst noch von den einzelnen Ländern ratifiziert werden.

Solche Abkommen in zwei Geschwindigkeiten könnte es künftig häufiger geben, beispielsweise bei dem als nächstes anstehenden Abkommen mit Vietnam. Das bietet Chancen, weil die Abkommen so deutlich schneller ratifiziert werden können. "Das Mandat und die Verhandlungsposition der EU zu stärken, ist wichtig, um im Sinne Deutschlands Freihandel effektiv durchsetzen zu können", sagt Alexander Kulitz, der Sprecher für Außenhandel und Außenwirtschaft der FDP im Bundestag. Für Deutschland als Exportnation sei es essenziell, Handelsbarrieren aufzuheben und Standards zu vereinheitlichen.

Die Beschränkung der EU auf Handelsfragen erhöhe die Geschwindigkeit, mit der sie verhandeln könne, sagt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...