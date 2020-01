Schlägt den Blauäugigen jetzt die Stunde? Kann die Unberechenbarkeit, die mit der Ausbreitung des Corona-Virus einhergeht, die Aktienmärkte kippen, nachdem man so lange so viele Risiken einfach ignoriert hatte? Kommt es zu einer Verkaufslawine, unter der diejenigen begraben werden, die ohne Sinn und Verstand, ohne Stoppkurse und mit viel zu hohem Risiko auf die ewige Hausse gezockt haben? Möglich ist es. Sicher ist es aber keineswegs. Zumal in der kommenden Woche noch eine Flut an Quartalsbilanzen über den Markt hereinbrechen wird. Jetzt gilt es, besonders genau abzuwägen, die Lage intensiv zu überwachen und absolute Ruhe zu bewahren, um nicht hektisch, sondern richtig zu handeln. Wie wir das angehen, dazu mehr in dieser Ausgabe - lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 25. Januar 2020 lesen Sie:

SSE intern: Nur wer weiß, dass er nichts weiß …

Markt-Check: Magische Marken kontra Corona-Virus

Der besondere Chart: FAANG+M dominiert alles!

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Jetzt können jederzeit neue Signale kommen!

SSE-Depot: Mehrere Stop Loss noch enger - warum?

Erläuterungen & Disclaimer

ISIN: DE0008469008, US6311011026, ES0144580Y14, DE0007164600

