Flache Hierarchien, mehr Teamarbeit: In agilen Firmen schwindet der Einfluss von Führungskräften. Warum das gut ist, erklärt BWL-Professor Jürgen Weibler.

Zur Person: Jürgen Weibler beschäftigt sich mit der Arbeitswelt von morgen. Der Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Fernuniversität Hagen erklärt im Interview, was gute Führung in agilen Organisationen ausmacht - und warum Chefs dann am besten sind, wenn sie sich überflüssig machen.

WirtschaftsWoche: Herr Weibler, die Unternehmenswelt diskutiert flache Hierarchien und eigenverantwortliche Teamarbeit. Führt agiles Arbeiten nicht zu Anarchie? Etwas Anarchie ist in Organisationen ja auch nicht schlecht. Das trägt dazu bei, Verkrustungen aufzubrechen und in manchen Bereichen freier atmen zu können. Trotzdem: Agiles Arbeiten kommt nicht von heute auf morgen. Im Vorfeld werden gewisse Regeln formuliert, wie die Arbeitsform funktionieren soll. Ein gewisses Setting ist also gesetzt. Die Mitarbeiter haben im Kern also mehr Freiräume, aber weiterhin bestimmte Verantwortlichkeiten.

Wenn es keine formellen Chefs mehr gibt, sind dann wirklich alle Teammitglieder gleichberechtigt?Hier muss man differenzieren, wie es formal und informal aussieht. Denn informal kann alles passieren. Prinzipiell sollte natürlich ein egalitärer Grundgedanke vorherrschen, der die einzelnen Persönlichkeiten im Team gleichstellt. Das heißt natürlich nicht, dass keine durch Erfahrung oder spezifische Kompetenz entstehenden Einflusssymmetrien vorliegen könnten. Das kann es immer geben und stellt in der Regel auch kein Problem dar. Dennoch: Man soll im Team keine Binnenhierarchie einführen, die die gewonnen Freiheiten wieder zerstückelt.

Klare Verantwortlichkeiten gehören also der Vergangenheit an?Genau, mal liegen die Kompetenzen bei Person A, mal bei Person B. Im Idealfall verteilen sich diese. Wir reden ...

