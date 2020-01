Nach einem TV-Auftritt von Verkehrsminister Andreas Scheuer werden die Rücktrittsforderungen wieder lauter. Was ist passiert? Und wie geht es jetzt weiter? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Falls dieser Fernsehauftritt als Befreiungsschlag gedacht war, konnte er seine Wirkung nicht entfalten. Im Gegenteil. Verkehrsminister Andreas Scheuer kam in der ZDF-Sendung von Markus Lanz am Donnerstagabend einfach nicht raus aus der Defensive. Ob er falsch gehandelt habe, mit der Vergabe der Pkw-Maut nicht auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gewartet zu haben? Nein, es sei kein Fehler gewesen, wiederholte Scheuer. Daran lässt der CSU-Politiker seit Monaten keinen Zweifel. Was er bei Lanz außerdem sagte, war jedoch, vorsichtig ausgedrückt, bemerkenswert: "Ich habe eine andere Rechtsauffassung als der EuGH." Auch wenn er, logisch, das Urteil zu akzeptieren habe.

Das mit der "anderen Rechtsauffassung" ist durchaus eine heikle Angelegenheit. Dem deutschen Rechtsstaat täte es auf Dauer nicht besonders gut, sollte künftig jeder Bundesminister höchstrichterliche Urteile, die ihm nicht in den politischen Kram passen, in Talkshows mit einer eigenen Auffassung wegdiskutieren wollen - einerseits.

Andererseits entwickelt sich das Maut-Desaster längst zu einer juristischen Schlacht um unterschiedliche Rechtsauffassungen. Dabei geht es aber eben nicht um die Frage, ob Scheuer hätte warten müssen. Dazu haben zwei Gutachter in der ersten Sitzung des Maut-Untersuchungsausschuss alles gesagt: Das Risiko eines negativen EuGH-Urteils sei höher gewesen, als es der Minister und seine Berater wahrhaben wollten. Im Klartext: Ja, er hätte sich besser geduldet.

Es geht auch nicht darum, ob Scheuer seinen Job behält. Das ist eine politische Frage, über die kein Gutachter entscheiden kann, sondern letztlich nur CSU-Parteichef Markus Söder.Im eigentlichen Streit um Rechtsauffassungen geht es darum, welche finanziellen Folgen das Maut-Desaster haben könnte. Was kostet das CSU-Herzensprojekt Ausländer-Maut am Ende den Steuerzahler? Die Maut-Betreiberfirmen fordern 560 Millionen Euro Schadensersatz für entgangene Geschäfte und anfallende Abwicklungskosten. Und nur hier kann man, anders als beim EuGH-Urteil, als Verkehrsminister verfassungsrechtlich unproblematisch argumentieren, dass man eben eine andere Rechtsauffassung habe.

Aber wie sieht die eigentlich aus? Scheuers Ministerium lehnt die Schadensersatzforderungen der Betreiber-Firmen ab. Die autoTicket GmbH, das Gemeinschaftsunternehmen der österreichischen Maut-Firma Kapsch mit der deutschen Ticket-Agentur CTS Eventim, habe Leistungen nicht erfüllt, Fristen nicht eingehalten und die Verträge vorsätzlich verletzt, so die Argumentation des Bundes. So ...

