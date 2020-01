Die Erben des Keks- und Chips-Herstellers zofften sich in den Neunzigerjahren so lange, bis eine Teilung des Konzerns unausweichlich wurde. Seitdem arbeiten die Brüder jeder für sich - mit unterschiedlichem Erfolg.

Es war ein einmaliger Vorgang in der Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik. Nach monatelangen Streitereien und Querelen beschloss die Familie Bahlsen im Sommer 1999 die Aufspaltung des traditionsreichen Familienkonzerns. Zum 1. Juli übernahm Werner Michael Bahlsen die süße Kekssparte. Bei ihm verblieb die Marke Bahlsen. Sein Bruder Lorenz übernahm den salzigen Snack-Bereich. Die Familie der verstorbenen Schwester Andrea erhielt kleinere Marken in Österreichisch und der Schweiz sowie Finanz- und Immobiliengesellschaften.

Damit werde, so teilten die Brüder damals mit, die am Markt schon längst vollzogene Trennung der Sparten mit der Fokussierung auf die Kerngeschäfte konsequent fortgesetzt. Das Bahlsen-Süßgebäck stand bei der Trennung für ein Umsatzvolumen von rund 500 Millionen Euro, rund 40 Prozent davon entfielen auf das Ausland. Mit Chips und Flips erlöste die Gruppe seinerzeit rund 450 Millionen Euro, gut die Hälfte davon außerhalb Deutschlands. Die Zentrale der Snack-Sparte zog nach Neu-Isenburg bei Frankfurt, von wo aus schon seit einigen Jahren das Deutschland-Geschäft mit Knabberartikeln gesteuert wurde. Die Bahlsen-Zentrale blieb in Hannover, zog wieder ins alte Stammhaus, nachdem das Verwaltungsgebäude an eine Immobiliengesellschaft verkauft wurde.

Seitdem wurden beide Unternehmen von je einem Bahlsen geführt. Bis zum April 2018. Da gab Werner Michael Bahlsen das operative Geschäft der Gebäcksparte mit Marken wie Wafeletten, Comtess-Kuchen und Blätterbrezeln ab und zog sich aus dem Tagesgeschäft zurück. Damit war in Hannover erstmals kein Vertreter der Familie Bahlsen mehr Teil des obersten Führungsgremium, das von externen Managern besetzt war. Bahlsen übernahm den Vorsitz des neu geschaffenen Verwaltungsrats und berief seinen ältesten Sohn Johannes (31) ebenfalls in das Kontrollgremium. "Mit meinem Sohn Johannes im Verwaltungsrat als Vertreter der Familie binden wir frühzeitig die nächste Bahlsen-Generation in das Unternehmen ein. Wir sehen es als große Chance, dass beide Generationen gemeinsam über die langfristige Aufstellung des Unternehmens diskutieren", sagte Bahlsen vor knapp zwei Jahren. Vieles deutete auf eine ...

