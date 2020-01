Avides verkauft, was Amazon nicht verkaufen kann: Das Unternehmen aus Niedersachsen ist Restpostenhändler und verdient sein Geld mit Retouren und Lagerware. Doch der Aufwand lohnt sich nicht immer.

"Holger, machst du schon wieder die Staubsauger", ruft Ralf Hastedt seinem Mitarbeiter zu. Schon von weitem hat er ihn gesichtet: Holger steht vor einer langen Werkbank am Ende der großen Halle. Hinter und neben ihm stapeln sich die Kartons, vor ihm auf dem Tisch steht ein kleiner runder Staubsaugerroboter. "Ja, schon wieder", ruft Holger zurück und starrt mit kritischem Blick auf sein Smartphone. Er versucht, den Roboter mit seinem Handy zu verbinden. Der Kunde hat das Gerät als Defekt gemeldet. Doch wo der Fehler liegt, weiß Holger nicht. Also muss er das Problem finden, Schritt für Schritt. "In der Regel dauert das so 20 bis 30 Minuten", sagt er. Und wenn er das Problem gefunden hat, dann kann sein Chef Ralf Hastedt den Staubsaugerrobotor wieder verkaufen.

Verkaufen, was niemand sonst verkaufen kann: Das ist Ralf Hastedts Job. Er ist Gründer von Avides, einem Restpostenhändler. Auch wenn er sich selbst lieber "Lebenszyklusverlängerer" nennt. In seinen Hallen stapelt sich alles, was andere schon mal aussortiert haben: Überbestände, veraltete Kollektionen, und vor allem Retouren befinden sich in hüfthohen Kartons in der ganzen Halle. Viele dieser Pakete tragen das lächelnde Logo der größten Retourenmaschine der Welt: Amazon.

Es gibt heute kaum einen Deutschen, der nicht bei dem Onlinehändler oder seinen Konkurrenten bestellt. Mehr als 70 Milliarden Euro Umsatz machten Onlinehändler im vergangenen Jahr, schätzt der zuständige Verband bevh. Nur schicken die Kunden vieles, was sie bestellen, auch wieder zurück. Über 500 Millionen Artikel haben die Deutschen allein im vergangenen Jahr zurückgehen lassen. "Das ist ein neuer Höchststand", sagt Björn Bamberg, Retourenforscher an der Universität Bamberg. Die Zahlen steigen an, trotz aller politischen Diskussionen, trotz all der Bemühungen der Onlinehändler, ihre Rücksendungsquoten zu senken.

Und nicht alle Retouren finden einen neuen Käufer. Der Blick hinter die Kulissen bei Avides zeigt: Die Aufarbeitung von Retouren ist aufwendige Handarbeit. Die Mitarbeiter prüfen und sortieren die Sachen, reparieren sie, wenn nötig, und verkaufen sie dann weiter, oft an Händler in Osteuropa. Doch das lohnt sich nicht für alle Waren.

Hastedt ist ein großgewachsener Mann, mit praktischer Frisur und breitem Lächeln. Er führt in langen Schritten durch seine Hallen, vorbei an hunderten Kartons und Regalen. Vor einem bleibt er stehen, darin befinden ...

