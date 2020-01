Der langjährige ZDF-Börsenreporter Reinhard Schlieker wandert in die Karibik aus. Er flüchte aber nicht vor der Steuer, sondern vor der Wintertristesse. Steuerlich könnte er sogar draufzahlen.

Zur Person: Reinhard Schlieker, 62, hat als Journalist seit 1991 beim ZDF gearbeitet. Anfangs war er in der Redaktion des "heute-journals" tätig, später dann in der Finanzredaktion. Live-Schalten von der Frankfurter Börse brachten ihm große Bekanntheit. Künftig wird Schlieker als Chefredakteur des Online-Börsenmagazins "Börse am Sonntag" aktiv sein. Diesen Job übt er jedoch aus der Ferne aus: Im Februar wandert er gemeinsam mit seiner Frau auf die Karibikinsel Curaçao aus, die ein autonomer Staat der niederländischen Antillen ist.

WirtschaftsWoche: Herr Schlieker, in wenigen Tagen wandern Sie mit Ihrer Frau aus Deutschland aus. Es geht auf die Karibikinsel Curaçao. Ein bekannter TV-Börsenreporter zieht in die Karibik… bestimmt, um Steuern zu sparen, oder?Reinhard Schlieker: Gar nicht. Finanzielle oder steuerliche Gründe haben wir nicht. Das wäre mir, ehrlich gesagt, auch zu wenig für einen solchen Schritt. Seit einigen Jahren haben wir regelmäßig unseren Winterurlaub auf Curaçao verbracht. Neun Mal insgesamt waren wir schon dort. In Deutschland kommt bei mir sonst spätestens im Februar die Winterdepression auf. Nach zwei, drei Besuchen auf Curaçao kam langsam die Idee: Eigentlich könnten wir hier dauerhaft leben. Das Wetter ist gleichbleibend schön. Die Leute sind sehr offen. Jeder kommt mit jedem ins Gespräch. Die Insel verbindet karibischen Flair und niederländischen Lebensstil.

Werden Sie denn trotzdem Steuern sparen, sozusagen als Nebeneffekt?Nein. Es könnte sogar sein, dass wir steuerlich draufzahlen. Wir werden ganz bewusst einen Wohnsitz in Deutschland behalten. Dafür richten wir uns bei Verwandten eine kleine Bleibe hier ein, etwa für Besuche bei den Eltern. Mit einem Wohnsitz in Deutschland bleiben wir unbeschränkt steuerpflichtig. Damit zahlen wir auf das gesamte weltweit erzielte Einkommen Steuern ...

